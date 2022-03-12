/685123/الصحة-تكشف-عن-أسباب-انخفاض-إصابات-فيروس-كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ان القيود والقرارات المتعلقة بفيروس كورونا التي ستم اتخاذها بشهر رمضان ستكون صادرة عن لجنة ادارة الازمة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بكا يخص شعائر شهر رمضان.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى المذاع على قناة " صدى البلد "، منوها أنه سيكون هناك اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في شهر رمضان الكريم الخاصة بالشعائر قريبا، لفاتنا ان الدولة كان لها بعد نظر للجائحة من خلال التوسع في المباردات الصحية بالاضافة إلى منظومة التأمين الصجي.

تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا من النسبة المحددة 70%

وتابع القائم باعمال وزير الصحة أنه تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا من النسبة الحددة 70% مشيرا غلى انه يجد انكسار في الموجة الخامسة لجائحة كورونا ، حيث انه يتم التعامل باحراتفية من قبل الدولة المصرية تجاه هذه الأزمة.

اسباب انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا

وعن اسباب انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن ضعف متحور أوميكرون ادى إلى انخفاض عدد الاصابات.

وحذر الدكتور خالد عبد الغفار من التهاون مع التعامل مع فيروس كورونا والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، من اجل تخطي هذه الازمة بسلام.