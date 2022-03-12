/685122/مصرع-شخصين-إثر-تعرضها-لحادث-مرورى-فى-كفر-الشيخ

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل محملة بنجر على طريق الرياض الحامول، وتم نقل جثامين الشخصين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام. تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نصف نقل محملة ببنجر على طريق الرياض الحامول على الفور إنتقلت قوة من مباحث الرياض لمكان الواقعة المبلغ بها وتبين مصرع كل من محمد مصطفى محمد الجنايني ، 20 سنة، ومحمد عبدالهادي ابراهيم قطب،17 سنة.من قرية الطلمبات ٤٩. التابعة لمركز ومدينة الحامول. تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق. تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بمدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ،ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات 308 محضراً متنوعاً، منها، 68 نقص وزن، و15 مواصفات، و 65 محضرا متنوعا، وضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانه، ولحوم غير صالحة للإستخدام الأدمي، وتحررت 10 محاضر للمخالفين من أصحاب محال الجزارة ومحال السبورماركت، كما تم تحرير 150 محضراً متنوعاً،كما تمكنت الحملات من ضبط 1850 كجم دقيق حر، كما تم ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم بمدينة دسوق.

حملات التموين تجوب شوارع كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ ، تم ضبط 150 صفيحة جبن كل منها زنة 7 كيلو بمعمل ألبان بالحامول، بالإضافة إلى ضبط 1500 كيلو من الاجبان المغشوشة ومنتهية الصلاحية بأحد معامل صناعة الألبان، يعيد تدويرها لتوزيعها على الجمهور قبل بداية شهر رمضان، كما تم ضبط أنواع أخرى من الجبن وزبدة فاسدة تعادل 500 كيلو جرام، وبعد الكشف الظاهري عليها من فريق الأغذية تبين أنها غير صالحة ظاهريا للاستعمال الادمي، وتحرر المحضر رقم ٣٩٤٥لسنة ٢٠٢٢جنح مطوبس وعرض المضبوطات على النيابة العامة.

تعليمات مشددة لمواجهة محتكرى السلع

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.