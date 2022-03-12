/685120/طلقة-طائشة-أنهت-حياتها-مصرع-فتاة-بطلق-نارى-فى-قنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، بعد إصابتها بطلقات نارية بقرية بهجورة بنجع حمادى شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمقتل فتاة بطلق ناري بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين مقتل فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، بطلق ناري بقرية. بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

مصرع 14 راكب فى سيارة أجرة بقنا

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قنا بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الشيخ عيسى، تبين إصابة ركاب السيارة بعد انقلابها داخل الترعة، وجرى إنقاذهم قبل تدفق المياه للسيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف فور تلقى البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاه واصابة أحرون فى حادث مرورى فى قنا

كما لقيت فتاة مصرعها وأصيب 2 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق قنا نجع حمادي أمام قرية بركة بنجع حمادي، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد مصرع فتاة وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا_ نجع حمادي أمام قرية بركة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع دعاء على عبدالرحيم، 24 عاما، وإصابة منة محمد ابوالمجد، 17عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد يوسف سنوسي، 24 عاما، سحجات وكدمات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقلهم إلى المستشفى

وفي سياق أخر لقى شابين مصرعهما، في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بطريق قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع شابين في حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مالك حسن سلامة، وأحمد نجيب، في حادث التصادم الذي وقع بين الموتوسيكل والسيارة النقل، بطريق قرية العمرة _أبو شوشة.