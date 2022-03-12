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دنيا عبد العزيز وزوجها أبرزهم.. إطلالات ناعمة لنجوم الفن بمهرجان وشوشة «صور»

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نورا أيمن 0 تبليغ

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توافد منذ قليل عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن على الريد كاربت لحضور فعاليات حفل وشوشة، للأفضل في عام 2021 وكان أبرز الحاضرين، مصطفى شعبان، لاما كتكت، سعد الصعير، دينا عبد العزيز وزوجها، والعديد من النجوم الآخرين.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز نجوم الفن الحاضرين بحفل وشوشة لإختيار الأفضل لعام 2021 وذلك خلال السطور القادمة.

دينا عبد العزيز وزوجها أبرز الحاضرين

كانت الفنانة دينا عبد العزيز وزوجها أبرز الحاضرين في حفل وشوشة، الذي يتم كل عام لإختيار أفضل ممثل وممثلة عن طريق التصويت، ولفتت دينا وزوجها الأنظار لهم في الحفل خاصةً بعد تداول صور عقد قرانهم في الأيام السابقة.

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مطرب المهرجانات مسلم 

وحضر الحفل مطرب المهرجانات مسلم، والذي يعتبر أول ظهور له بعد قرار إيقافه من النقابة، وإلغاء حفلته التي كانت من المقرر إقامتها خلال الأيام السابقة على مسرح الزمالك.

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مصطفى شعبان في حفل وشوشة

كما حضر الفنان مصطفى شعبان حفل تكريم وشوشة للأفضل عام 2021 والذي تدافع الجمهور ليأخذوا الصور التذكارية معه، وظهر وسط حراسة مشددة خلال الحفل.

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هنا الزاهد بإطلالة ناعمة في حفل وشوشة

وتألقت هنا الزاهد خلال الحفل بإطلالة جذابة خلال الحفل، واعتمدت في إطلالتها المكياج الرقيق وأرتدت فستان باللون الأسود مرصع بإكسسوارات باللون الفضي اللامع والتي أضافت للإطلالة شكل مميز.

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لاما كتكت في حفل وشوشة

وأبهرت لاما كتكت الحاضرين بإطلالتها المميزة، واعتمدت فستان باللون البستاج، وقصة شعر ويفي، وكان المكياج ملائم للون الفستان بشكل متناغم.

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مغني المهرجانات أورتيجا في وشوشة

ومن الجدير بالذكر، أن كان حاضر خلال حفل وشوشة مغني المهرجانات الشهير أورتيجا، وأعتمد إطلالة من النوع الكاجوال الذي يعتمده دائمًا في ملابسه.

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المطرب محمد رشاد في وشوشة

وتألق محمد رشاد على الريد كاربت الخاص بتكريم وشوشة اليوم، بإطلالة مميزة، حيث اعتمد بدلة من اللون الأسود الفاخر، وتعتبر هذه أول المرات التي يظهر فيها في نفس مكان تواجد طلقيته مي حلمي، بعد إنفصالهما الفترة السابقة، والمشادات التي دارت بينهما، خاصةً بعد إعلان محمد رشاد خطوبته وقد شبه الجمهور خطيبته الجديدة بـ مي حلمي.

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وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام الآخرين، حفل تكريم وشوشة للأفضل عام 2021، والذي يتم كل عام بإختيار أفضل ممثل وممثلة في العام الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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