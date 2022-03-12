/685115/الأمين-العام-لاتحاد-الغرف-التجارية-شراء-الخبز-هيكون-بالكيلو

أكد علاء عز،الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا على أهمية تلك الشراكة فى وقت الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية. كما أضاف أن الدولة والقطاع الخاص دورهم هو تلبية احتياجات المواطن.

دوت الخليج

توجيهات الرئيس السيسى

واشاد علاء عز، عبر لقائه فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، بأهمية التوجهات التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية أزمة جائحة كورونا، موضحا ان التوجية الأول وهو الخاص بزيادة السعة التخزينية على ارض مصر ، وبالتالي تم انشاء صوامع ومخازن حديثة لكافة السلع الأساسية. وأضاف انه تم إنشاء ٢٩ مركز تخزينى لكافة المواد البترولية، مؤكدا ان الدولة المصرية لديها احتياطى استراتيجى فى السلع البترولية وليس السلع الغذائية فقط. ولفت إلى ان التوجيه الثانى وهو الخاص بتوفير التمويل للدولة من اجل رفع حجم الاحتياطي الاستراتيجى لخمسة اشهر ونصف كمتوسط على حسب نوع السلعة، مضيفا ان التوجيه الثالث وهو الخاص بتوفير الأئتمان للقطاع الخاص.

وأكد على أهمية الدور التى لعبته تلك المحاور والتوجيهات فى اتاحة وتوافر السلع فى الأسواق وعدم حدوث أزمة فى السلع الأساسية داخل الدولة المصرية مثلما يحدث حاليا فى باقى دول العالم من نقص فى السلع.

آليات الدولة المصرية لضبط الأسعار

وأكد على أن الدولة المصرية لديها آليات عديدة لضبط أسعار السلع فى الأسواق، مضيفا انه من ضمن الاقتراحات الموجودة هو ان شراء الخبز سوف يصبح بالكيلو، مشيرا إلى ان هذه طريقة لبيع وشراء الخبز.