الأوقاف: غلق مسجد الحسين بشكل مؤقت للانتهاء من أعمال تطويره

قال الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي، إنه تم غلق مسجد الإمام الحسين بشكل مؤقت وذلك لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسجد الإمام الحسين سيتم إعادة فتحه بعد انتهاء أعمال التطوير.

وأشار الدكتور عبد الله حسن إلى أنه سيتم الانتهاء سريعا من أعمال التطوير في المسجد والذي يشمل تطوير كلي مع التأكيد أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة به في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها.