الصحة: يجب الحذر من كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تم اكتشاف تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا من خلال المتابعة عن الحالة الوبائية في مصر خلال أخر ثلاثة أسابيع.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صد البلد، أنه كان هناك 17 مستشفى مخصصة للعزل وفي الوقت الحالي تراجع العدد إلى 7 مستشفيات مع تراجع أعداد التردد اليومي على المستشفيات مع تراجع أعداد الموجة الخامسة من الوباء.

استطرد أن معدلات التطعيم ضد كورونا ساهم في انكسار أعداد المصابين بالفيروس، متابعا أنه يجب الحذر من كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كشف الدكتور خالد عبد الغفار أننا لم نصل حتى الآن إلى معدلات مناسبة بشأن فيروس كورونا، ويجب تلقي لقاح كورونا خلال الفترة القادمة للوقاية من الفيروس.

أشار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة إلى أنه تم إنشاء 12 مستشفى و38 وحدة صحية في الإسماعيلية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد منظومة صحية قوية لمواجهة جائحة كورونا، كما أن التأمين الصحي الشامل منظومة صحية ضخمة لخدمة المواطنين.

وذكر وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، أن عدد من تم تسجيلهم في المرحلة الأولى في منظومة التأمين الصحي الشامل يبلغ 5.6 مليون نسمة، وتم رصد موازنات ضخمة في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

وتابع وزير التعليم العالي، أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنظومة الصحية والدولة تعمل على توفير حلول لها.