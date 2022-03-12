وزير التعليم العالي: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تم تشكيل لجنة أزمة للتعامل مع ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا البالغ عددهم 3220 طالب مصري يدرس في أوكرانيا.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صد البلد، أنه تم إصدار قائمة بالجامعات الأوكرانية المعترف بها في مصر، وتم وضع شروط منها أنه يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة واجتاز المواد التأهيلية العلمية كما سيتم وضع امتحان تقييم مستوى بشأن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه سيتم تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا، مؤكدا أنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية، كما تم وضع ضوابط واضحة للطلاب العائدين من أوكرانيا للقبول في الجامعات المصرية مع التعامل بحرص في ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا للحفاظ على مستقبلهم ويجب أن يقدم الطالب أوراق ثبوتية تؤكد أنه كان يدرس في الجامعات الأوكرانية.
وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، أن بعض الطلاب الدارسين في أوكرانيا مجموعهم في الثانوية 55%، ويتجهون للدراسة في الخارج بعد عدم قبولهم للدراسة في مصر بسبب ضعف مجموعهم.
وأكد وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، أن مصر لديها 85 ألف وافد يدرسون في مصر من دول مختلفة.
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