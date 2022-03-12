خلال ندوة بمكتبة مصر العامة.. تكريم ماجدة محمود فى شهر المرأة (صور)

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تحدث فى الندوة الدكتورة جيهان جادو، رئيسة الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى بفرنسا، وهى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى الفرنسى، تهدف للإثراء الثقافى وتهتم بالمبدعيين والفنانين والأدباء، وتعمل على تشجيع الشباب والمواهب الناشئة، وتستقطب العقول والمبتكريين من مختلف أنحاء العالم، ولها عده فروع فى عدة دول منها الإمارات والكويت وألمانيا والسعودية والعراق.
كما تحدث فى الندوة الدكتور شريف الجيار رئيس لجنة العلاقات الدولية لاتحاد كتاب مصر، والدكتور أحمد الأشرفى رئيس نادى ليونز كايرو هيرزون، والسفير رضا الطايفى، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة.
وفى ختام الندوة، تم تكريم الكاتبة الصحفية، ماجدة محمود عبد الجليل، مقررة المجلس القومى للمرأة بالجيزة وعدد من السيدات اللاتى كان لهن دورا بارزا كل فى مجالها، ومن بينهن السفيرة سناء عطا الله، والسفيرة سناء زايد، وإيمان المنير، والباحثة منة مجدى، كما كرمت إدارة المكتبة الدكتورة چيهان جادو.
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