عاجل - رئيس لجنة كورونا يتوقع انتهاء الوباء فى هذا الموعد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الكاتب الصحفى سيد على بقناة "الحدث اليوم"، أن الوضع الوبائى فى مصر الآن تحت السيطر ولكن ما زالت كورونا موجودة ولكن أعراضها أقل بكثير من الماضى، وتوقع أن يصبح فيروس كورونا موسمى مثل الإنفلونزا الموسمية لأن المتحور أصبح ضعيف جدا.



وأشار إلى أن نسب الوفيات تراجعت بشكل كبيرة ونسعى إلى أن نصل إلى صفر وفيات، وأن الفترة المقبلة لن يكون كورونا بنفس القوة التى كان عليها خلال العامين الماضيين، وأوضح أن بعض مستشفيات العزل أصبحت تخرج من الخدمة بسبب التراجع الملحوظ فى أعداد الإصابات، كما أن إقبال المواطنين على التطعيم ساهم بشكل كبير فى تراجع الإصابات.