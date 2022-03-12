فاز فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2005، على سموحة بنتيجة 12 -10، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، بمسابقة الجمهورية لبطولة كرة الماء.

دوت الخليج

وتصدر الفريق بطولة الجمهورية، برصيد 6 نقاط، يليه هليوبولس بنفس الرصيد من النقاط.

أهلي 2005 يفوز على سموحة 12 -10 بكرة الماء

وبدأ فريق كرة الماء بالنادي الأهلي "مواليد 2005"، المباراة بتشكيل مكون من "إسماعيل الخواجة وأحمد معتز، في حراسة المرمى، يس أحمد، فارس ماهر، ياسين المستكاوي، أحمد محسن منصور، يوسف ناصر، يوسف السباعي، زياد تامر، زياد مشهور، زياد معتز، يوسف حنفي، وجودة".

ويرأس الجهاز الفني، المدرب اليوناني كوستاس "Konstantinos Vamvakaris"، توفيق جماد مديرًا فنيًا، بودا، مدربًا عامًا، وسام عزت، إداريًا، محمد رشوان، مدلكًا، وأحمد فهمي.