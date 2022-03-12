/685117/هاتريك-رونالدو-يقود-مانشستر-يونايتد-للفوز-على-توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

وأفتتح رونالدو الأهداف في الدقيقة 12، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وبعدها بثلاثة دقائق يسجل رونالدو الهدف الثاني للمانيو قبل أن يتعادل ماجواير بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 72.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل ولكن يعود رونالدو في الدقيقة 82 وسجيل هدف الفوز لفريقه برأسية قوية، ويهدي 3 نقاط غالية لمانشستر يونايتد.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 50 بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة بالمركز السابع.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - رافائيل فاران - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: نيماينا ماتيتش - فريد - بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجو ريجيلون - بن ديفيز -إيريك داير - كريستيان روميرو - مات دوهيرتي

خط الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين فى 197 مباراة، والذي يعود تاريخه إلى يناير 1899، حيث حقق يونايتد الفوز فاز93 مباراة مقابل 53 لتوتنهام، بينما انتهت 50 مباراة بالتعادل.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.