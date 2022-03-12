/685116/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-تعرف-على-شخصية-نور-في-راجعين-ياهوى

كشفت الفنانة اللبنانية نور عن شخصيتها في مسلسل «راجعين يا هوى»، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، ويخوض بطولتها بجانبها الفنان المتألق خالد النبوي.

دوت الخليج يرصد شخصية نور اللبنانية في مسلسل راجعين يا هوى

نشرت نور البوستر الرسمي لمسلسلها الرمضاني «راجعين يا هوى»، والذي ظهرت فيه بجانب خالد النبوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «لم شمل العيلة مش هيحصل تاني بسهولة! استنوني في شخصية “ماجي” من مسلسل “راجعين ياهوى ” في رمضان 2022⁩ ».

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

ويعد مسلسل «راجعين ياهوى» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

ويعرض مسلسل «راجعين يا هوى»، ضمن السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر قناة Dmc و قناة cbc، فضلا عن طرحه بدون إعلانات عبر منصتي شاهد الالكترونية، ومنة Watch it الرقمية، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاح ساحق.

خالد النبوي في فيلم اهل الكهف

من ناحية اخرى، كانت آخر أعمال خالد النبوي فيلم «أهل الكهف»، بجانب محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ومن المقرر أن تدخل غادة عادل فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.