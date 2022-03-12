/685113/وزيرة-الثقافة-تشهد-ختام-فاعليات-مهرجان-أبيدوس-للغناء-العربي-وسط-كوكبة-من-الفنانين

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برفقة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بحضور فعاليات الدورة الأولى لمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، الذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج والمقرر اقامته فى الفترة من 10 إلى 12 مارس الجارى.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت انطلاق فاعليات مهرجان “أبيدوس” للموسيقي والغنيا والمقام بمدينة البليتا بمحافظة سوهاج بغرض تنشيط السياحة، وجائت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من أجل حضور فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، والمقرر اقامته على مدار ثلاثة أيام.

ختام فاعليات مهرجان “أبيدوس” للموسيقي والغناء

وشهدت فاعليات مهرجان أبيدوس تواجد أشهر الفنانين بمصر والوطن العربي، فقد شهدت تنظيم ثلاث حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس وعلى الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

ومن جانبها أشادت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالمجهود الذى بذل من أجل تنظيم المهرجان، لافتةً إلى أن الهدف من تلك المهرجانات هو وضع المدن المصرية على الخريطة السياحية، مشيرةً إلى أهمية تلك الفاعليات من أجل الرقي بالفكر ونزع الأفكار المتطرفة والتى حاول أعداء الوطن بثها فى نفوس الشباب.

وزيرة الثقافة تشهد مهرجان دندرة فى قنا

افتتاح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء ، الذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي ، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، و حازم عمر نائب محافظ قنا ، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار و العميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة ، المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والإعلامى مصطفى بكرى ، و محمد احمد الجبلاوى ، و مصطفى محمود مصطفى ، والعمدة مبارك ، أعضاء مجلس النواب ، و طارق رسلان ، محمد كمال موسى ، احمد عبدالماجد الاحمر ، وعبدالفتاح دنقل أعضاء مجلس الشيوخ ، وعدد من القيادات الأمنية ، وقيادات وزارة الثقافة والسياحة والآثار و الأجهزة التنفيذية وأكثر من ٤ الآف من ابناء محافظة قنا.