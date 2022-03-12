صحة كفر الشيخ تعلن انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا غداً

/685112/صحة-كفر-الشيخ-تعلن-انطلاق-الحملة-القومية-لمكافحة-البلهارسيا-غدا

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ،انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا، لتجريع 18 ألف تلميذاً بالتعليم الإبتدائي والأزهرى ب 45 مدرسة على مستوى المحافظة لمدة أسبوع

تحت شعار «تجريع وليس توزيع"، في ظل اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لمكافحة البلهارسيا، والتي تستمر لمدة أسبوع، بإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ. والجرعة عبارىة عن تناول قرص عقار ديستوسيد 600 ملجم عن طريق استخدام مقياس الطول للطلبة التى تم فحصها فى الفصل الدراسى الأول.

وفى سياق متصل تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بمدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ،ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات 308 محضراً متنوعاً، منها، 68 نقص وزن، و15 مواصفات، و 65 محضرا متنوعا، وضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانه، ولحوم غير صالحة للإستخدام الأدمي، وتحررت 10 محاضر للمخالفين من أصحاب محال الجزارة ومحال السبورماركت، كما تم تحرير 150 محضراً متنوعاً،كما تمكنت الحملات من ضبط 1850 كجم دقيق حر، كما تم ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم بمدينة دسوق.

ضبط 300 مخالفة تموينية بأسواق كفر الشيخ

وأكد محافظ كفر الشيخ ، تم ضبط 150 صفيحة جبن كل منها زنة 7 كيلو بمعمل ألبان بالحامول، بالإضافة إلى ضبط 1500 كيلو من الاجبان المغشوشة ومنتهية الصلاحية بأحد معامل صناعة الألبان، يعيد تدويرها لتوزيعها على الجمهور قبل بداية شهر رمضان، كما تم ضبط أنواع أخرى من الجبن وزبدة فاسدة تعادل 500 كيلو جرام، وبعد الكشف الظاهري عليها من فريق الأغذية تبين أنها غير صالحة ظاهريا للاستعمال الادمي، وتحرر المحضر رقم ٣٩٤٥لسنة ٢٠٢٢جنح مطوبس وعرض المضبوطات على النيابة العامة.

حملات مكثفة لمواجهة محتكرى السلع

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.