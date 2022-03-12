/685111/الإسماعيلي-يفوز-بشق-الأنفس-على-بتروجيت-بركلات-الجزاء-في-كأس-مصر

حقق الإسماعيلي فوز صعب على نظيره بتروجيت بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر الإسماعيلي بشكل متواضع في بداية اللقاء، في المقابل طبق لاعبي بتروجيت الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الدراويش.

ولكن تحسن الأداء للإسماعيلي في شوط المباراة الثاني وحاول أن يسكل ولكن تألق حاري بتروجيت وحافظ على نظافة شباكة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ثم الذهاب للوقت الإضافي ولم يتغير الوضع كثيراً.

ليذهب الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي نجح الإسماعيلي من خلالها لتحقيق الفوز بنتيجة 5/4 بعد تصدي محمد فوزي لركلتي جزاء، ليتأهل الدراويش لدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمي ومحمد بيومي ومحمد نصر ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعماد حمدي ومحمد عادل وجان موريل ومحمد عبدالسميع وحسن ياسين في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة بدلاء: أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمي وباهر المحمدي في خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي ومحمد الشامي وعبدالرحمن مجدي في خط الوسط ووجيه عبدالحكيم في خط الهجوم.

أول قرارات مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بعد التعادل مع فاركو بالدوري

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، تعيين محسن عبد المسيح نجم الفريق الأسبق وأحد أبرز رموز النادي علي مدار تاريخه، مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة ومشرفًا عامًا علي الفريق وقطاع الناشئين.

محسن عبد المسيح

اتخذ مجلس الإسماعيلي هذا القرار في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها محسن عبد المسيح علي الصعيد الكروي والقدرات التي يمتلكها في وضع خطط قصيرة وطويلة المدي للمساهمة بشكل أكبر في توفير الأجواء المناسبة للقطاع الكروي داخل النادي وهو ما سينعكس علي نتائج الفريق بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وفاركو

تعادل الإسماعيلي مع نظيره فاركو بدون أهداف على ستاد “الإسماعيلية”، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بقوة وهاجم بشراسة وأضاع أكثر من كرة عن طريق أحمد مدبولي وجان موريل الذي كان قريب من تسجيل أول أهداف الدراويش.

في المقابل هدد فاركو مرمى الإسماعيلي من خلال الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة كبيرة عليهم ولكن تألق محمد فوزي وحافظ على نظافة مرماه، لينتهي الشوط الأول المثير بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الإسماعيلي ضد فاركو

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير شئ كثيراً وحاول الإسماعيلي أن يجسل هدف عن طريق عدة هجمات ولكن فشل في التسجيل.

بينما تكتل لاعبي فاركو في الدفاع أكثر وأعتمدوا بشكل اكبر على الهجمات المرتدة، وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من كرة، ولكن ينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل السلبي بين الفريقين في صدمة كبيرة لجماهير ومشجعي الإسماعيلي الذي ظهر عليهم الغضب في الملعب بعد اللقاء.