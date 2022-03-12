بالظهور مع زوجها على الريد كاربت.. دنيا عبد العزيز تنفسي شائعة طلاقها

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ظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز برفقة زوجها لأول مرة في مهرجان مجموعة وشوشة الإعلامية، بعد شائعة إنفصالهما، ضمن عدد كبير من النجوم والفنانين المتألقين خلال الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد ظهور الفنانة دنيا عبد العزيز.مع زوجها في مهرجان وشوشة الآن في الشيخ زايد

دنيا عبد العزيز وزوجها في مهرجان وشوشة

أثارت صور الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها المهندس مصطفى كامل ضجة على السوشيال ميديا؛ لما انتشر في الآونة الأخيرة من أخبار عن إفصالها عن زوجها بعد عقد قرانهما بعدة أيام قليلة.

ظهرت دنيا وهي ترتدي فستانًا أسود اللون قصير ، بأكمام شفافة طويلة، ويتمتع ببساطة مفرطة، كما ارتدى زوجها إطلالة سوداء تمامًا، من بدلو كلاسيكسة وقميص ورابطة عنق، وقاما باتخاذ عدد من الصور سويًا قبل الدخول إلى الحفل.

حقيقة انفصال دنيا عبد العزيز وزوجها مصطفى كامل

هذا وأكد مصدر مقرب من دنيا عبد العزيز لموقع دوت الخليج، أن ما كان بين الزوجين هو خلاف بسيط لم يصل للانفصال، وكل ما تناثر على المواقع المختلفة ليس له أساس من الصحة، وأشار المصدر أنهما يستعدان لإقامة حفل الزفاف بعد عيد الفطر المبارك.

عقد قران دنيا عبد العزيز بحضور النجوم

أحتفلت دنيا عبد العزيز بعقد قرانها على المهندش مصطفى كامل، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم: ومحمود حميدة، دينا فؤاد، ميدو عادل، سيمون، محمد الشقنقيري، محمد عز وهبة مجدي.

كما كان هذا هو الظهور الأول للفنان الكبير رشوان توفيق بعد تمام شفاه من إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا المستجد.

دنيا عبد العزيز في مسلسل اللي مالوش كبير

يُعد مسلسل اللي مالوش كبير آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز حتى الآن، وكانت تقدم دور "نادين" صديقة البطلة "غزل" التي كانت تلعب دورها النجمة ياسمين عبد العزيز، وظهر خلال أحداث المسلسل غدر نادين بغزل، وخيانتها والزواج من زوجها الملونير المعروف "عابد تيمور" الذي جسده النجم خالد الصاوي؛ طمعًا في التمتع بأواله الطائلة، خاصة بعد وفاته وتركه العديد من المنشأت السياحية.

مسلسل اللي مالوش كبيرمن بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد العوضي، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، دينا فؤاد وخالد سرحان، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.