/685098/بحضور-حمدي-الوزير-بدء-عزاء-الكاتب-المسرحي-يسري-الجندي

بدء منذ قليل عزاء الكاتب الراحل يسري الجندي، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتم دفنه في مقابر الشيخ زايد، ويستقبل العزاء عدد من أفراد أسرة الفقيد اللذين بدأوا في استقبال العزاء من الوافدين من أصدقاء المتوفي ونجوم الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد عزاء الكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين

حمدي الوزير أول النجوم الذين حضروا عزاء يسري الجندي

حضر الفنان حمدي الوزير إلى عزاء الكاتب المسرحي يسري الجندي، ويُعد الوزير من أوائل النجوم الذين حضروا لتقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة في فاجعتهم الذين أُصيبوا بها بوفاة الكاتب يسري الجندي.

كان من المتفق عليه إقامة العزاء في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد التي تم به الصلاة على جثمان الفقيد، ولكن تم التغيير ليتم العزاء الآن في مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

معلومات عن الكاتب المسرحي يسري الجندي

ولد يسري الجندي في فبراير عام 1942 بمحافظة دمياط، وهو متزوج وأب لولدين، الأول طبيب والآخر مهندس، يُعد الجندي واحد من أعظم كُتاب المسرح في مصر والوطن العربي، وأثناء توليه منصب المستشار الفني عام 1982، ساهم في تطوير الثقافة الجماهيرية، وتولى عدد من المناصب في وزارة الثقافة المصرية، كما ترأس عدد من المسارح، من بينهم السامر بالقاهرة، وبعدها أصبح مدير الفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية، ورغم كتاباته التي قدمت من خلال التليفزيون والسينما، إلا أن تريخه الطويل في كتابة الإعمال المسرحية كان الإعظم، حيث بدأه منذ ستينات القرب الماضي.

أعمال يسري الجندي في المسرح والتليفزيون والسينما

قدم يسري الجندي عدد كبير من الإعمال المسرحية العظيمة، رغم أنه لم يقدر لعدد كبير منها التصوير والتسجيل، من بينها: سيرة بني هلال، الكوماندة، أبو زيد الهلالي سلامة، اليوهودية التائهة، رابعة العدوية، ملاعيب، الإسكافي ملكًا، عنترة واللعب مع السادة.

ومن أعمال الجندي التليفزيونية: السيرة الهلالية بأجزاءه، التوأم، حجا المصري، مصر الجديدة، من أطلق الرصاص على هند علام وخيبر.

وألف يسري الجندي عدد من الأفلام من بينها: المغنواتي، سعد اليتيم، أيام الرعب، دماء على الثوب الأبيض ونحب عيشة الحرية.