سعد الصغير لـ دوت الخليج: «أحمد عبد العزيز مرتشي وخرج من قناة المحور بفضيحة»

/685093/سعد-الصغير-لـ-تحيا-مصر-أحمد-عبد-العزيز-مرتشي-وخرج-من-قناة-المحور-بفضيحة

بدأ منذ قليل توافد النجوم على ريد كاربت مهرجان وشوشة، الذي تقام فاعليات اليوم السبت الموافق 12 من شهر مارس، بحضور عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد سعد والفنانة دنيا عبد العزيز، واول ظهور للفنان محمد رشاد، وطليقته مي حلمي منذ انفصالهما على السجادة الحمراء.

دوت الخليج يرصد تصريحات سعد الصغير لتحيا مصر من مهرجان وشوشة

وتحدث سعد الصغير، أثناء لقائه بموقع دوت الخليج على ريد كاربت مهرجان وشوشة، عن سبب خلافه مع الإعلامي أحمد عبد العزيز، فقال: «أحمد عبد العزيز مرتشي، وخرج من قناة المحور بفضيحة بسبب إنه بياخد رشوة، والسبب في أنه بيشتم فيا إني رافض أظهر معاه في البرنامج من غير فلوس».

برنامج سعد الصغير

من ناحية أخرى بدأ سعد الصغير في طرح برنامجه «سعد مولعها نار»، عبر قناة الشمس في يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدم سعد خلاله فقرات فنية ممتعة مع عدد من النجوم، ومن المقرر أن يقدم عدد من أغنياته المتميزة خلال فقرات البرنامج.

انفصال سعد الصغير وبرلنتي عامر

وكان قد أثار سعد الصغير وزوجته الثانية برلنتي عامر الجدل خلال الأيام الماضية الجدل حولهم بعد أن نشرت الاخيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنة عن انفصالها من سعد الصغير، فكتبت: بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

وفضل سعد عدم الرد على تصريح برلنتي عامر بشأن انفاصلهما، وشارك مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يحتفل بهم بتكريمه من مهرجان موسم الرياض، بعد عرض مسرحيته الجديدة «كازانوفا».

جاء ذلك بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا صور لسعد بشخصية سيدة ذات شعر نبيتي وميكاب حاد، وأخذوا ينتقدونه انتقادًا لازعًا، فمنهم من علق قائلًا: "نقرأ الفاتحة ع الرجوله.. لا حول ولاقوة إلا بالله".

أبطال مسرحية كازانوفا

جمعت مسرحية كزانوفا النجمين حسن الرداد وعمرو يوسف مرة ثانية بعد تعاون واحد بينهما منذأكثر من 15 عام، ويشارك معهما في بطولة المسرحية عدد من النجوم في مصر والوطن العربي، مثل: نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، ياسر الطبجي وسليمان عيد، ومعهم المطرب الشعبي سعد الصغير، لما تحتويه المسرحية من كوميديا وإستعراضات وبعض الأغاني الشعبية له، المسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتم عرضها في موسم الرياض.