رسمياً الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا

/685092/رسميا-الزمالك-يودع-دوري-أبطال-أفريقيا-بعد-فوز-بترو-أتليتكو-على-ساجرادا

ودع الزمالك بطولة دوري ابطال أفريقيا بشكل رسمي، بعد فوز بترو أتليتكو على ساجرادا بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليخرج الزمالك بشكل رسمي من البطولة وتصبح المبارتين المتبقيتين تحصيل حاصل، حيث أصبح رصيد بترو اتليتكو 10 نقاط بعد تحقيق اتلفوز على ساجرادا ذهاباً وإياباً وبالتالي ودع الزمالك أفريقيا بشكل رسمي.

وسجل لبترو أتليتكو في شباك ساجرادا كلاً من تياجو في الدقيقة الأولى و45 من المباراة، ثم عزز إيريكو كاسترو من ركلة جزاء بالهدف الثالث في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة تأهل بترو أتليتكو والوداد بعد الجولة الرابعة بعدما حصد الأول 10 نقاط والثاني 9 نقاط، والزمالك ثالثاً بنقطتين وساجرادا بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

بفرمان من فيريرا.. الزمالك يبدأ أول إجراءات الإعتماد على الناشئين

حضر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة فريق الشباب مواليد 2001 أمام طلائع الجيش.

وحضر المباراة أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز الفني للزمالك وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربان المساعدان، وأندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب الحراس، بالإضافة إلى محمد عبد الرحيم "ميشو" إداري الفريق.

وكان خرج المستشار مرتضى منصور بالأمس بقررات صارمة بعد هزيمة الزمالك من الوداد، كانت من ضمنها الإعتماد على الناشئين خلال الفترة القادمة.

وقرر فيريرا بالفعل تصعيد اللاعبين الناشئين المميزين، على أن يتابع الجهاز الفني مباريات فرق الناشيئين الفترة القادمة لإعطاء الفرصة لهم.

مرتضى منصور ينفي توقيع عقوبات إضافية على محمود علاء

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توقيع أي عقوبات إضافية على محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت خرجت أنباء تفيد بتوقيع عقوبات إضافية على محمود علاء بإيقافة لنهاية الموسم، وهو ما نفاه مسئولوا نادي الزمالك.

بيان الزمالك

وأصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".