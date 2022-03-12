رفضوا خطبتها فتخلصت من حياتها.. تفاصيل انتحار فتاة الغربية شنقاً داخل غرفتها

/685091/رفضوا-خطبتها-فتخلصت-من-حياتها-تفاصيل-انتحار-فتاة-الغربية-شنقا-داخل-غرفتها

تلقت قوات الأمن ةبلاغاً أفاد قيام فتاة بالتخلص من حياتها، وذلك بسبب رفض أسرتها إتمام خطبتها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الاسعاف، لمقر البلاغ، وتبين قيام فتاة تدعى “ملك . أ” 16 عاماً بالاقدام على التخلص من حياتها شنقاً بسبب وجود خلافات بينها وبين أسرتها لرفضهم إتمام خطبتها على أحد الشباب.

وقامت القوات بالعثور على جثمان الفتاة معلقة داخل غرفتها، كما تبين وجود أثار خنق حول عنقها، وعلى الفور تم نقل الجثمان لمستشفى سمنود المركزى، كما تم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، وذكرت أسرة الضحية أن أحد السباب قد تقدم لخطبتها ولكنهم رفضوا طلبه، مؤكدين عدم ملائمته لتقاليد الأسرة، الامر الذى دفع ابنتهم للتخلص من حياتها بهذه الطريقة.

انتحار فتاتان بالغربية

كما أقدم فتاتان على الانتحار عن طريق تناول حبة الغلال السامة، والأخرى شنقا بواسطة حبل، بينما حاولت فتاة ثالثة التخلص من حياتها بألقاء نفسها من أعلى كوبرى منية سمنود وتمكن الأهالى من إنقاذها، تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانتحار فتاة من قرية ميت حبيب بتناولها حبة الغلال السامة، وفى نفس التوقيت بلاغ أخر بأنتحار فتاة أخرى تدعى " ملك " من قرية أبوصير شنقا بواسطة حبل، ومحاولة انتحار فتاة ثالثة عقب صلاة الجمعة بأن ألقت نفسها من أعلى كوبرى منية سمنود، وقام الأهالى بإنقاذها ونقلها للمستشفى .

على الفور انتقل فريق من مباحث مركز سمنود إلى مكان البلاغات المقدمة، وتبين من خلال فحص الجثة الأولى بواسطة فريق البحث الجنائى، أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالتسمم نتيجة تناولها قرص الغلال، بينما توفيت الثانية نتيجة تعرضها للخنق ويوجد حول رقبتها أثار جروح وكدمات بواسطة حبل معلق فى سقف غرفتها.

التحريات تكشف مفاجأة

كما تبين من خلال التحريات عن الواقعتين أن السبب دخول الفتاتان فى حالة نفسية سيئة أدت إلى أقدامهم على الأنتحار ، وتم نقل الجثتين الى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وأعداد تقرير طبي بحالتهم، ثم استخراج، تصريح بدفنهما.

وتكثف ادارة البحث الجنائى ، من جهودها لكشف ملابسات الواقعتين والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتحررت المحاضر اللازمة لاخطار النيابة العامة، واستكمال التحقيقات.