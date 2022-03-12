إستعدادًا لحفل 14 مارس.. مروان بابلو وعفرتو يصلان إلى السعودية «صور»

/685084/إستعدادا-لحفل-14-مارس-مروان-بابلو-وعفرتو-يصلان-إلى-السعودية-صور

وصل كلًا من مغني الراب مروان بابلو وصديقه عفرتو إلى السعودية، إستعدادًا لإحياء حفل يجمع بينهم وبين ويجز يوم 14 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يحظى الحفل بنجاح كبير.

دوت الخليج يرصد لكم وصول عفرتو مروان بابلو للسعودية لإحياء حفلهم مع ويجز وذلك خلال السطور القادمة.

عفرتو ومروان بابلو في السعودية

وشارك كلًا من مروان بابلو وعفرتو متابعيهم على انستجرام، صور لهم من المطار، وبعد وصولهم إلى السعودية، ليقوموا بالتحضير لحفلتهم القادمة يوم 14 مارس الجاري، والتي من المتوقع أن تكون تحت شعار “كامل العدد” نظرًا لشعبيهتم الواسعة.

تراك بربري لـ مروان بابلو

ومن الجدير بالذكر، حققت أغنية بربري لـ مروان بابلو 4 مليون مشاهدة، وذلك بعد إصدارها بـ 10 أيام فقط، وأحتل بيها مروان بابلو العديد من المراكز على تريند يوتيوب، أخرهم تريند رقم 2.

كلمات بربري لـ مروان بابلو

سايق الألماني لا أبالي تكلكعو أسلكم بالألي بتضطروني أديكم العالي ياللي بتتـ بلدك دعيالي عارف إنك صورم و اناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس أنا في الساحة همجي و بربري متجيش عالسكة متجيش قدامي

متجوش عالسكة أنا هارشكو كشاف علي عينو اتفو علي وشه إحنا الدهب أشباهكم قِشرُه إنت تفتح بؤك بس اما نسكت جندي و ربك مخليني فارسهم عيال مِعوِجة محبش مجالسهم أنا راجل دغري عايز التمن أرقام أنا في التوب قولي ليه أنافسهم إحنا لو بالفزبة برضو هنسبق نمشوها فرِدة علي المرور و دا مش ديس لا العيال دي شِشنة كلوز أپ سيجنال مبينضفوش نفوسهم عِكرة كاتب ليستة كل اليسرق هنسلخوه كيشت بكارت الڤيزا جبت عربية جديدة و مش بابي الإداني الفلوس

سايق الألماني لا أبالي تكلكعو أسلكم بالألي بتضطروني أديكم العالي ياللي بتتـ بلدك دعيالي عارف إنك صورم و اناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس أنا في الساحة همجي و بربري متجيش عالسكة متجيش قدامي

بربري بربري مجيش عالخالي علي وضعنا و البساط أحمدي المنطقة دعيالي المدينة دعيالي و اللي ركبو الويڤ دول يبقو عيالي انت بزمبلك no مش challenge تجري و هتقابل شنكلي في أرض الواقع انتم هلاهيل و كلها فاهمة انك شو و فنجري عالهادي عالهادي انت رخيص اصاحبي معايا سعرك زميلي قولهم ان الحك مش مهنة الفلوس بتزيد الغِل بيظهر (و كله علي الله) زميلي الألبوم عالنار ناقصه التتر الموضة بتاعتكو دي قديمة و بطلت مش بتفهم في الأصول ليه بتكرت مانتو لو عايزني هتلاقوني

سايق الألماني لا أبالي تكلكعو أسلكم بالألي بتضطروني أديكم العالي ياللي بتتـ بلدك دعيالي عارف إنك صورم و اناني نفسك تطلع تيجي في مكاني بس أنا في الساحة همجي و بربري متجيش عالسكة متجيش قدامي