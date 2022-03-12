برئاسة شريف الجبلي وعضوية رشا أبو شقرة..وفد برلماني مصري يشارك في الدورة الـ ٧٧ للإتحاد البرلماني الإفريقي برواندا

/685101/برئاسة-شريف-الجبلي-وعضوية-رشا-أبو-شقرةوفد-برلماني-مصري-يشارك-في-الدورة-الـ-٧٧-للإتحاد-البرلماني-الإفريقي-برواندا

شارك وفد برلماني مصري، فى افتتاح اعمال الدورة الـ ٧٧ للاتحاد البرلماني الافريقي في العاصمة الرواندية كيجالي،برئاسة النائب شريف الجبلي، و بمشاركة النائبة رشا أبو شقرة، وبمشاركة ١٢٠ موفدا يمثل ٤١ برلمانا إفريقيا.

برئاسة شريف الجبلي..وفد برلماني مصري يشارك في الدورة الـ ٧٧ للإتحاد البرلماني الإفريقي برواندا

شارك النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصري، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الافريقية، على رأس وفد برلماني مصري، فى افتتاح اعمال الدورة الـ ٧٧ للاتحاد البرلماني الافريقي في العاصمة الرواندية كيجالي، و بمشاركة النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية، عضو مجلس النواب، نائب رئيس لجنة المرأة فى اتحاد البرلمان الافريقي برواندا، ١٢٠ موفدا يمثل ٤١ برلمانا إفريقيا.

دوت الخليج

برئاسة شريف الجبلي..وفد برلماني مصري يشارك في افتتاح الدورة الـ ٧٧ للاتحاد البرلماني الإفريقي كيجالي الرواندية

وتضمن جدول أعمال الدورة عرض ومناقشة عدة بنود نظامية من بينها دراسة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الاتحاد ومراجعة الحسابات المالية لسنتي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والتحضير للمؤتمر ٤٤ للاتحاد البرلمان الافريقي وإعداد جدول أعمال الاجتماع ٤٥ للجنة التنفيذية.

وأوضح الجبلي، إنه تم اختياره أثناء الدورة الـ 76 كمراجع لميزانية اتحاد البرلمانات، لافتا إلى انه قام بعرض وتقديم الميزاينة أمام اتحاد البرلمانات الافريقية الخميس الماضين مضيفا ان اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعها الـ 78 المقبل فى زيمبابوي نوفمبر الجاري.

هذا ويناقش الاتحاد البرلماني الافريقي في دورته الحالية مجموعة من القضايا المهمة، على رأسها المشاركة في إطلاق الدراسة الإقليمية للاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الافريقي بشأن التحيز الجنسي والتحرش والعنف ضد المرأة في البرلمانات الافريقية ومساهمة البرلمانات في مكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز منظمة التجارة الحرة القارية من أجل التحول الاقتصادي لإفريقيا.

رشا أبو شقرة «نائبة التنسيقية» تزور رواندا ضمن وفد برلماني إفريقي

شاركت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، في مجموعة من الزيارات البرلمانية الإفريقية إلى دولة رواندا.

وجرى تنظيم مجموعة من الزيارات الرسمية للوفود البرلمانية الإفريقية كانت بدايتها فى متحف الـGenocide الذى يعرض تاريخ رواندا وتاريخ الحرب العرقية وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التى تعرضت له قومية التوتسي.

وزارت الوفود البرلمانية الإفريقية مركز دعم المراة والطفل ضحايا العنف، والمواقع الأكثر فقرا، بالإضافة إلى حضور ندوات تعريفية لكيفية الارتقاء بحياة الفقراء والتغلب على معوقات التنمية.

يأتي ذلك في إطار التعرف على تاريخ رواندا وحضارتها وكيفية تغلبها على المشكلات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.