رسميا.. الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثية بترو أتلتيكو ضد ساجرادا

حقق فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي فوزا مهما على مواطنه ساجرادا اسبيرانسا بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب 11 نوفمبر فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليتأكد بذلك خروج الزمالك من البطولة بشكل رسمي.
جاءت ثنائية في الشوط الأول بأقدام تياجو أزولاو في الدقيقتين 1 و44، قبل أن يضاعف إريكو كاسترو النتيجة في الدقيقة 95. كان الزمالك قد خسر مساء أمس أمام الوداد 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة، ليتعقد موقف القلعة البيضاء في المجموعة، قبل الخروج اليوم بشكل رسمي.
وبهذه النتيجة يتأهل بترو أتلتيكو الانجولي مع الوداد البيضاوي المغربي إلى الدور ربع النهائي من البطولة، فيما يودع الزمالك وساجرادا البطولة بشكل رسمي. ويتصدر بترو أتلتيكو ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط في الصدارة، بينما يحتل الوداد الوصافة برصيد 9 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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