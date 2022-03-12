التضامن فى أسبوع.. إطلاق ملتقى المسؤولية المجتمعية ومهرجان الأسرة والطفل

جدة - نرمين السيد - السبت 5 مارس

- وزيرة التضامن تشارك فى مؤتمر "اتحاد الصناعات المصرية والأورمان للتنمية المستدامة" فى دورته الثانية بالأقصر.

- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية الأورمان لتنفيذ 1000 مدرسة مجتمع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

- القباج كمتحدث رئيسى فى "مسيرة الإرشاد العالمية"، تلقى كلمة تحفيزية للشباب والشابات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى الذى نظمته مؤسسة جسر بالتعاون مع المركز الثقافى الأمريكى.

- وزيرا التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتعليم الفنى يفتتحان ورشة عمل مراجعة منهج الطفولة المبكرة للفئة العمرية 0-4 سنوات الذى تقوم بإعداده شركة ديسكفرى.

الأحد 6 مارس

- وزيرا التضامن والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين وجمعية الأورمان لتوصيل المياه النظيفة للأسر المستحقة بقيمة 100 مليون جنيه مصرى تحت مظلة برنامج "سكن كريم".

- وشاركت عبر تقنية الڤيديو كونفرانس مع وزير الإسكان فى اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى وناقشت آليات وشروط استحقاق ذوى الإعاقة والأيتام فى شقق الإسكان الاجتماعى.

- القباج تترأس الاجتماع الدورى لقيادات الوزارة على المستوى المركزى والمديريات لمتابعة سير عمل برامج الوزارة واستعراض نتائج منظومة الشكاوى والهيكل الإدارى الجديد للوزارة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب بعنوان "لنبقى آمنين إلى الإنترنت" للتوعية بسبل الحماية من الجرائم والمخالفات الإلكترونية.

الاثنين 7 مارس

- القباج تشارك د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ندوة حول "تكريم الأشخاص ذوى الإعاقة أبطال أوليمبياد طوكيو" بحضور وزير الشباب والرياضة وتعد بتوفير كراسى متحركة رياضية جديدة لجميع الأبطال.

- وألقت كلمة عن تطوير برامج حماية وتمكين المرأة المصرية فى إطار احتفالية جمهورية الجزائر باليوم العالمى للمرأة عبر تقنية الڤيديو كونفرانس.

- القباج تشارك شركة " بيبسيكو مصر "بالتعاون مع "مؤسسة إنجاز" فى إطلاقهما لبرنامج جديد للتمكين الاقتصادى للمرأة بعنوان "عاملة شغل".

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مهرجانا جديدا "الأسرة والطفل" لتعزيز الوعى الأسرى لحماية الشباب من تعاطى المخدرات داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

الثلاثاء 8 مارس

- وزيرة التضامن تشارك فى احتفالية " يوم المرأة المصرية" بتشريف السيدة الفاضلة انتصار السيسى.

- التضامن الاجتماعى فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش الحقوق التأمينية الممنوحة لأصحاب المعاش، وقضايا التمكين الاقتصادى والتشغيل وشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض تقريرا يعلن تعامل فريق التدخل السريع مع 648 حالة خلال شهر يناير، وتستمر التوجيهات بسرعة وكفاءة إنفاذ المواطنين وبحث شكواهم.

- وزيرة التضامن تستقبل وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى ويبحثان ملفات متعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية وتنظيم المجتمع المدنى ويتفقا على إعداد بروتوكول لتعميق التعاون بين البلدين.

الأربعاء 9 مارس

- بتشريف رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى احتفالية يوم الشهيد بمركز المنارة.

- وتشارك فى دائرة مستديرة مع البنك الدولى عبر الڤيديو كونفرانس لإطلاق الخطة الإقليمية لرأس المال البشرى ومدى الخسائر فى القوى البشرية الناجمة عن جائحة كورونا.

- التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول تعاون مع مدرسة ابتكار خانة بالشراكة وبتمويل من مؤسسة "دروسوس" لدعم قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الخميس 10 مارس

- فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعى والملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية، القباج تفتتح فعاليات النسخة الثانية عشرة من الملتقى بمحافظة الأقصر بحضور محافظى الأقصر والوادى الجديد وقنا.

- على هامش منتدى المسئولية الاجتماعية، القباج نشهد توقيع خمسة بروتوكولات مع مؤسسة صناع الخير والقطاع الخاص ومنتدى المسؤولية الاجتماعية حول سكن كريم، إحياء الحرف التراثية، أطفال مصر للكشف على العيون، قدم سكرى، المسئولية الاجتماعية الخضراء والمتطوعين الخضر.

- وقفا للجدل حول عدم حصول بعض الضحايا على حقوقهم المقررة لهم، التضامن تعلن تقرير وافى عن انتهاء حصول جميع أسر ضحايا الحادث الإرهابى للمصريين العاملين بليبيا فى فبراير 2015 على معاشاتهم الاستثنائية وجميع المساعدات المستحقة.

- القباج تستعرض تقرير جهود الخط الساخن لعلاج الإدمان يفيد بشمول 25 ألف مريض إدمان بالعلاج منهم 2026 حالة بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" خلال يناير وفبراير 2022.

- بنك ناصر يعلن عن تشغيل 230 خريجا بقيمة 8 ملايين جنيه فى أكبر شركات التكنولوجيا من خلال مبادرة "وظيفة تك " بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

الجمعة 11 مارس

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى جلسة حوارية مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص حول سبل تطوير سبل التعاون لتعزيز التطوير المؤسسى والتنمية المستدامة وحماية البيئة تحت مظلة برنامج "حياة كريمة.