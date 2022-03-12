محافظة بورسعيد تتسلم 3 جرارات زراعية مهداة من البنك الزراعى

جدة - نرمين السيد - تسلّمت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، 3 جرارات زراعية هدية من البنك الزراعى، فى إطار المشاركة المجتمعية من البنك، بحضور محافظ بورسعيد عادل الغضبان ورئيس مجلس إدارة البنك علاء فاروق، وعدد من أهالى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.





وأشار محافظ بورسعيد - فى تصريح اليوم - إلى أن تقديم الجرارات الثلاثة يأتى استجابةً لمطالب مزارعى منطقة سهل الطينة خلال لقائه بهم منذ أيام، وأنه تواصل مع البنك لتوفيرها، الذى بدوره استجاب سريعًا لمطلب المزارعين، لافتًا إلى أن الماكينات ستُقدَم لمزارعى المنطقة بسعر التكلفة، أى أن الخدمة ستكون بقيمة رخيصة كدعم من الدولة المصرية لهم. وأكد أنه يجرى العمل على تلبية مطالب أهالى منطقة سهل الطينة، ومن بينها ما يخص السماد والمبيدات والكيماوى، فضلًا عن إنشاء فرع للبنك الزراعى فى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد لتقديم خدماته المختلفة للمواطنين.

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