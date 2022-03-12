الرعاية الصحية: 150 ألف خدمة طبية بمركز 30 يونيو بالإسماعيلية خلال عام

جدة - نرمين السيد - رافق الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فى الجولة التفقدية لمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت الجولة تفقد الأقسام المختلفة بالمركز، من الاستقبال والطوارئ، الرعايات المركزة والمتوسطة، صالات الغسيل الكلوى، إضافة إلى مراجعة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجى لهما، إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المركز عن الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تقديم أكثر من 150 ألف خدمة طبية وعلاجية بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية حتى الآن وبجودة عالمية، شملت أكثر من 5700 خدمة بقسم الطوارئ، وأكثر من 13 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و900 خدمة بالأقسام الداخلية، وأكثر من 77 ألف خدمة فحوصات الأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر من 46 ألف جلسة غسيل كلوى لمرضى الفشل الكلوى وفق المعايير العالمية.

وأكد السبكى، جودة الخدمات الطبية المقدمة بمركز 30 يونيو الدولى لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية ومطابقتها للمعايير العالمية، لافتا إلى أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 108 ماكينة غسيل كلوى، إضافة إلى 8 غرف عمليات داخلى، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، 8 أسرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكلى والمسالك البولية.

يذكر أن محافظة (الإسماعيلية) هى ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتى (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية فى فبراير 2021، إضافة إلى محافظتى (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.