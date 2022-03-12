محافظ الشرقية: استمرار التصدى للبناء على الأراضى الزراعية وإزالة 14 حالة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى تنفيذ الإزالات الفورية لأية محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء كان تعديًا على أراضٍ زراعية أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص، وفرض سيادة القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن السلطات أزالت 14 حالة تعدٍ.





وأوضح المحافظ - فى تصريح صحفى اليوم السبت - أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفذ الإزالة الفورية لأية مخالفات بناء يتم رصدها، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مضيفًا أن رئاسة مدينة القرين ومسئولى المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية تمكنوا من فك سقف مخالف بدون ترخيص بمنطقة بحر الهوا بالقرين وتم إيقاف العمل واتخاذ الإجراءات القانونية.

واضاف أن رئاسة مركز ومدينة بلبيس قامت - بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته والقسم الهندسى بالوحدة وقسم الإزالات - بإزالة سلم خرسانى على مساحة 200 متر "طولى" بقرية السلام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وقامت الوحدة المحلية بكفر أيوب بإزالة التعدى على الأرض الزراعية بناحية عزبة ماهر بالكتيبة شرق عبارة عن بناء بـ"الدبش الأبيض" على مساحة 150 مترًا، وذلك على نفقة المخالف، ورد الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأشار إلى أن رئاسة مركز ومدينة منيا القمح قامت بإزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية بالمحمدية والقسم الهندسى بالتصدى لحالة بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية مُعدّه لصب سقف دور ثانى علوى على مساحة 175 مترًا بقرية شيبة قش، وأخذ تعهد على المخالف بعدم التكرار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق وقسم الإزالات برئاسة المركز، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنظيم حملة أسفرت عن إزالة فورية فى المهد لحجرة بالدبش على مساحة 20 مترًا على أرض إصلاح زراعى بناحية تل الحاكم التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وجرى إيقاف الأعمال وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن رئاسة مركز ومدينة أبو حماد تمكنت من إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 120 مترا "طوليا" عبارة عن شدة خشبية مخالفة للإجراءات القانونية، كما تمكنت الحملة من التصدى لحالة بناء مخالفة أخرى بقرية الجناينية بنطاق الوحدة المحلية بطويحر على مساحة 80 مترًا عبارة عن مبنى مخالف لشروط الترخيص، وأزيلت بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.