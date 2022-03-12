محافظ المنيا يقود حملة تموينية مفاجئة على الأسواق (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حملة تموينية مفاجئة، بعدد من الأسواق بمركز بنى مزار، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على الاحتكار.





يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة، للمتابعة والتنسيق على أرض الواقع لتحرك الأسعار فى الأسواق أولاً بأول، بسبب تداعيات الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية".

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، المهندس عماد حسن رئيس مركز بنى مزار وعدد من الجهات المعنية.

واطمأن المحافظ خلال جولته على توافر السلع الأساسية بجميع الأسواق والمحلات، ومحلات الجزارة والدواجن، كما استفسر عن أسعار المواد الغذائية واستمع لعدد من المواطنين خلال جولته ، وتفقد القاضى أحد السيارات المتنقلة للمواد الغذائية ضمن مبادرة "كلنا واحد" والتى أطلقتها مديرية التموين بالتعاون والتنسيق مع عدد من التجار.

ووجه المحافظ بتوفير تلك السيارات بقرى المحافظة ، لتوفير جميع السلع لأهالينا فى القرى بأسعار منخفضة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقرى وتوابعها، بهدف وصول كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

كما كلف القاضى مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكرى السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت مديرية التموين، قد ضبطت اليوم السبت، 62 مخالفة تموينية متنوعة، منها 53 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين "خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – توقف - قضايا اخرى متنوعة"، وكذلك 9 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق، لمنتجات مجهولة المصدر.