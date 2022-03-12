الرعاية الصحية : 140 ألف خدمة طبية بمستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الميدانية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، يرافقه الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت الجولة تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى كأقسام الاستقبال والطوارئ، القسم الداخلى، الرعايات المركزة، إضافة إلى مراجعة توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجى لهما، وكذلك استطلاع آراء المترددين على المستشفى حول الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تقديم أكثر من 140 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية حتى الآن وبجودة عالمية، شملت أكثر من 19 ألف خدمة بقسم الطوارئ، وأكثر من 18 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و3000 خدمة بالأقسام الداخلية، وأكثر من 95 ألف خدمة فحوصات الأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر من 2000 عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأكد السبكى جودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية ومطابقتها للمعايير العالمية، وضمها لأمهر الكوادر الطبية والإدارية مما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية متميزة للمرضى، لافتًا إلى أن مستشفى أبو خليفة هى أول مستشفى ينجح فى التسجيل واجتياز معايير الجودة طبقًا لمعايير التسجيل القومية المعترف به دوليًا فى الإسماعيلية.

وتابع:"أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة 130سريرًا، كما تضم 5 غرف للعمليات".

ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات بمختلف حدتها من جراحات متقدمة وذات مهارة وكبرى أو طابع خاص ومتوسطة وصغرى، وذلك فى عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات "العظام، الأورام، الصدر، الأوعية، التجميل، الوجه والفكين، التجميل النساء والولادة، الباطنة، الجراحة العامة".

يذكر أن محافظة الإسماعيلية هى ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تضم محافظة بورسعيد وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتى "الأقصر، جنوب سيناء"، واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية فى فبراير 2021، إضافة إلى محافظتى "أسوان، السويس"، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.