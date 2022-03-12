عاجل- الزراعة الأمريكية: مصر تتجاوز أزمة القمح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد التقرير مجموعة من الأسباب التى تساعد مصر فى تخطى أزمة القمح الناتجة عن العملية الروسية فى أوكرانيا فى الوقت الحالى، مؤكدا أن احتياطى مخزون القمح فى مصر يتخطى 4 أشهر استهلاك على الأقل.
وأشار إلى بناء الدولة المصرية صوامع جديدة زادت السعة التخزينية، كما يمكن أن تؤدى إصلاحات برنامج دعم الخبز إلى خفض الطلب لعى الواردات.
وتسبب الصراع المستمر فى أوكرانيا وروسيا فى مخاوف تتعلق بإمدادات القمح والأمن الغذائى.
وأوضح التقرير أن الحرب تؤثر على مستوردى القمح الرئيسيين الذين يعتمدون على إمدادات البحر الأسود، مشيرا إلى 80 % من واردات مصر من القمح تأتى من روسيا وأوكرانيا.
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