جدة - نرمين السيد - أهدى محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، اليوم السبت، درع الشركة "كيما" إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقديرًا له على جهده فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لـ "قادرون باختلاف" فى إطار "حياة كريمة"، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة ،





من جانبه، أهدى الوزير درع لـ الوزارة لـ "رضوان" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة العاملين بالشركة. كما أهدى العضو المنتدب درع الشركة لنائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد تقديرًا لجهود المحافظة فى رفع كفاءة الشباب ومساعدتهم فى المجالات كافة، كما أهدى أيضا درع الشركة لمدير مديرية القوى العاملة محمد عبدالوهاب تعبيرًا عن شكر الشركة وتقديرها للقائمين على رعاية العمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعفان يتسلم درع «كيما» تقديرا لجهوده فى توفير فرص عمل لـ «قادرون باختلاف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.