جدة - نرمين السيد - وجّه وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية الدكتور خالد أبو شادى، اليوم السبت، بزيادة الكميات اللازمة من السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.





وصرّح "أبو شادى"، خلال زيارته لمنافذ بيع اللحوم الطازجة ومنافذ بيع السلع الغذائية بديوان عام المديرية بطنطا - بأن وزير الزراعة السيد القصير أصدر تعليمات بضرورة توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار ميسرة، تخفيفًا عن كاهل المواطن المصرى البسيط، كما وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى بإقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار ميسرة للجمهور، تطبيقًا لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية. وأضاف أبو شادى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تسيير عدد من سيارات الوزارة بها منتجات قطاع الإنتاج والزراعات المحمية بالوزارة بمدن المحافظة الثمانية لتوفير السلع بأسعار ميسرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زراعة الغربية: زيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم استعدادًا لرمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.