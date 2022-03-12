/685086/وزيرة-البيئة-لقاء-الرئيس-السيسي-مع-السكرتير-التنفيذي-لاتفاقية-الأمم-المتحدة-الإطارية-بشأن-تغير-المناخ-مهم-جدا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،هو لقاء هام جدا على مستوي ملف العمل المناخي الدولي، مشيرة إلى أن السكرتيره التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة هي مسئولة بطبيعة عملها على تنسيق الجهود على مستوي الدول الموقعة والمنضمة لهذه الاتفاقية.

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وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن السكرتيره التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ هي الشريك الرئيسي مع الدولة المصرية في إستضافة هذا المؤتمر من واقع أن الدولة الذي تستضيف هذا المؤتمر بتوقع على اتفاقية الدولة المستضيفة بالالتزامات الخاصة بنا في إستضافة هذا المؤتمر.

اللقاء اليوم كان من أهم البنود

وتابعت وزيرة البيئة أن اللقاء اليوم كان من أهم البنود وهي التي كان يجب علينا أن نري كيف أن نحقق هدفنا في جهود العمل المناخي بناءا على ما تم تحقيقه في جلاسكو.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن متابعة دور مصر الحقيقة في الجزء الخاص بالمشاورات مع مختلف الأطراف وسماع وجهات النظر لكلا من المجموعات الأقليمية النامية أو الدول المتقدمة وماذا سنقوم بالعمل في الملف الخاص بتويل المؤتمر.