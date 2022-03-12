/685081/رحل-في-صمت-عزاء-المخرج-إبراهيم-الكردي-غدا-من-مسجد-الشرطة

توفى المخرج الإذاعي إبراهيم الكُردي عن عمر يُناهز 83 عامًا، وتم تشييع الجثمان اليوم في مقابر العائلة على طريق الفيوم، وسيقام العزاء غدً في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

دوت الخليج تجمع لكم معلوات وأعمال المخرج الكبير إبراهيم الكردي

معلومات عن المخرج الراحل إبراهيم الكردي

ولد المخرج الكبير إبراهيم الكردي في عام 1939، وهو صاحب دور كبير وواضح في تمصير الإذاعة، وإفتتاح الإذاعة المصرية بشكلها الحالي، حيث أنه كان من أبرز العالملين في الإذاعة، فأتخذ مكان الإجانب في إعداد وتقديم البرامج الإذاعية المختلفة، وقام بإخراج عشارات البرامج والمسلسلات الإذاعية المصرية التي عمل بها نجوم الإذاعة من مذيعين وفنانين.

مسلسلات أخرجها إبراهيم الكردي في الإذاعة المصرية

أخرج الراحل إبراهيم الكردي عدد كبير من المسلسلات الإذاعية التي تم تقديمها من خلال الإذاعة المصرية، ومن بينهم: كان زوجًا سعيدًا، من تأليف محمد عبد السلام شعبان، بطولة فاطمة مظهر، عمر ناجي، ملك الجمل، ناهد سمير، حسين فياض ومرسي الحطاب، مسلسل قلوب من ذهب، تأليف محمد عبد المجيد إبراهيم، بطولة أمينة رزق، إبراهيم الشامي، شريف صبري ،فاطمة مظهر وناهد سمير.

كما أخرج إبراهيم الكردي مسلسل إمرأة من حديد، تأليف محمد دوارة، بطولة أمينة رزق، سناء جميل، فاروق سليمان، أحمد كمالي، ليلى صابونجي وسميرة محسن، ومسلسل الجدران الدافئة من تأليف عياد الرباط، من بطولة جلال الشرقاوي، رجاء حسين، فاطمة مظهر، عبدالعزيز أبو الليل، أشرف عبدالغفور وأحمد كمالي.

إبراهيم الكردي يشارك في إخراج برنامج من الحياة

شارك عدد من المخرجين الإذاعيين في إخراج حلقات برنامج من الحياة، الذي كان عبارة عن حلقات من فصلة تحكي عن قصص واقعية أو مستوحاه من الواقة، وشارك في هذه الحلقات عدد من النجوم الكبار والمعروفين، وكان من بينهم: سميرة عبد العزيز، عزة لبيب، أحمد صادق، عايدة عبد العزيز، فكري صادق، أحمد حلاوة، نادية رشاد، محمود الحديني، مفيد عاشور، سناء ماهر، مجدي صبحي، نادية عزت، محمد متولي، عواطف حلمي، عفاف مصطفى ومنير مكرم.

شارك إبراهيم الكردي كل من يوسف حجازي و إسماعيل عبد الفتاح في إخراج حلقات برنامج من الحياة.