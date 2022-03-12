/685079/موسيماني-سنقاتل-للفوز-على-الهلال-والمريخ

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب خسارة فريقه أمام صن داونز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا بديل عن الفوز في مباراتي المريخ والهلال، يجب الفوز من أجل التأهل".

وأضاف: "وأتمني أن نلعب أمام أعداد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب، فالجماهير سيعطوا لنا دافع كبير في الفوز".

وزاد: "غياب تقنية الفيديو عن دور المجموعات في بطولة أفريقيا يثير الكثير من الجدل وطالبت أكثر من مرة أن يتم تطبيق الفيديو".

وأختتم قائلاً: " فهناك العديد من المشاهد خلال مباراة صن داونز كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة".

خسر النادي الأهلي أمام صن داونز بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وظهر لاعبو الأهلي بشكل غير جيد خلال المباراة، وكان الأستحواذ والخطورة للاعبي صن داونز في معظم مجريات المبارة، في النمقابل تألق محمد الشناوي وأنقذ القلعة الحمراء من الهدف الثاني الذي كان قريب للفريق الجونب إفريقي.

وحاول الأهلي أن يعود للمباراة في الربع ساعة الأخيرة بعدما أجرى موسيماني عدة تغييرات هجومية ولكن فشل الفريق في إستغلالها بعدما تألق حارس صن داونز وحافظ على نظافة شباكه في الأخير.

تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: كيندي مويني.

خط الدفاع: مافالا، دي رويك، أونيانجو، لاكاي.

خط الوسط: جالي، مودوا، دومينجو، مورينا.

خط الهجوم: زواني، شالوليلي.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.