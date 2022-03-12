/685077/محافظ-الإسكندرية-يعلن-عن-إنشاء-شوادر-لتوفير-السلع-الغذائية-داخل-المحافظة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن المحافظة تعاني منذ 5 أيام من برد قاسي وانخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح شديدة وأمطار متوسطة.

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وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن موجة ارتفاع الأسعار موجودة على مستوي العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن التجار قاموا برفع أسعار بعض السلع من 5 إلى 15%.

التجار قاموا برفع أسعار بعض السلع من 5 إلى 15%

وتابع محافظ الاسكندرية أنه عقدنا جلسات عدة مع التجار وأصحاب المحلات والمخابز لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة، مضيفا أننا أطلقنا مبادرة "كلنا مع البلد" بالتعاون مع أصحاب المخابز وتجار الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح اللواء محمد الشريف سعر رغيف الخبز 50 جرتم بـ 75 قرشا ضمن مبادرة "كلنا مع البلد" في الإسكندرية، متابعا أن قمنا بعمل 10 حملات يوميا لمتابعة أسعار السلع والتفتيش على الأسواق بأحياء الإسكندرية، منوها أن إطلاق معارض أهلا رمضان في الإسكندرية سيكون يوم 15 مارس.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء شوادر في نطاق محافظة الإسكندرية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، موضحا أنه سوف يتم توفير كافة السلع الغذائية المطلوبة لدي المواطنين داخل تلك الشوادر لتلبية متطلبات واحتياجات السادة المواطنين.