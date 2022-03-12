الصحاب عطلانة على ايه.. موسى سام وجلبه يطرحان الكليب الرسمي لـ أغنية القوة

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طرح مغني الراب موسى سام وجلبه الكليب الرسمي لـ أغنية القوة، التي حققت شهرة واسعة قبل إصدارها رسميًا، وتم تداولها بعد غناء موسى سام مقطع منها في إحدى حفلاته، الأمر الذي جعل الجمهور المحب له إنتظار صدور هذه الأغنية.

دوت الخليج يرصد لكم طرح الكليب الرسمي لأغنية القوة لموسى سام وجلبه وذلك خلال السطور القادمة.

الكليب الرسمي لـ أغنية القوة

طرحت أغنية القوة اليوم على القناة الرسمية لموسى سام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت 11 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات، ومن المتوقع أن تحقق مشاهدات عالية.

موسى سام ومولوتوف في أغنية جديدة

ومن الجدير بالذكر، تعاون مغني الراب موسى سام ومغني الراب مولوتوف في أغنية بعنوان «غطي وشك» في مسلسل «منورة بأهلها» الذي يعرض خلال هذه الأيام والذي حظى بشعبية كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه، من المتوقع أن تحظى الأغنية بإقبال كبير من قبل محبي موسى سام ومولوتوف، نظرا لشعبيتهم الواسعة، وقد أعلنت الصفحة الرسمية للراب على انستجرام «راب سين» عن ذلك وقالت: تعاون جديد يجمع موسى سام مع مولوتوف بعنوان غطي وشك من مسلسل منورة باهلها بطولة الفنان باسم سمرة.

مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد

وفي سياق آخر، يلعب أحمد السعدني دور وكيل النيابة في مسلسل بنورة بأهلها، الذي يحقق في جريمة قتل المصور مُهاب الذي يُقدمه محمد حاتم، والذي سبق وصوره من قبل، وبعد فشل النيابة في الوصول لهوية المجني عليه، يقرر آدم وكيل النيابة أن يذهب إلى المنصورة لاحضار والدة القتيل لتتعرف عليه، ولكنها تذهب إلى المشرحة وتنفي أنه ابنها، فتتأيد الجريمة ضد مجهول.

تفاصيل مسلسل منورة بأهلها

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها حول قصة جريمة قتل المصور مُهاب الذي ترك المنصورة ليواصل رحلة الوصول لحلمه في القاهرة، ولديه موهبة خاصة، وذلك خلال 10 حلقات يتم عرضهم على منصة شاهد VIP، يتمتعون بالتشويق والإثارة والغموض، والمسلسل من إخراج يسري نصر الله، وتأليف أمين راضي، وتضم بطولة المسلسل كل من ليلى علوي، باسم سمرة، محمد حاتم، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي وعباس أبو الحسن.