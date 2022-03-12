/685074/نجوى-فؤاد-محدش-بيسأل-عني-من-الوسط-الفني-ليه-كدا-حرام

تداولت الفنانة الشابة منة جلال فيديو للفنانة القديرة نجوى فؤاد، تشكوا فيه من تجاهل الوسط الفني السؤال عنها، متعجبة من بعد النجوم عن بعضهم خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها تكون أول النجوم الموجودين المساعدة، وهي أول من يستنجد بنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لإنقاذ زملائها في الوسط الفني، وكان آخرهم الفنان سمير صبري.

دوت الخليج يرصد رسالة مؤثرة من الفنانة نجوى فؤاد عن زملائها في الوسط الفني

وقالت نجوى فؤاد خلال فيديو نشرته منة جلال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد لن أنسالها مواقفها معايا أبدًا.. هما اللي بيسألوا عني ديما».

وتابعت: «لما حتى بيكون عندنا حاجة بكلم النقيب ولما سمير تعب كلمته وقولتله إن سمير تعب ونقلوه المستشفى، ومفيش حد في الوسط بيسأل على حد خالص ليه؟ حرام مش عشاني أنا عشانا كلنا واحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض وبنتمنى السعادة لبعض وحبوا بعض هتلاقوا الخير».

معلومات حول نجوى فؤاد

نجوى فؤاد فنانة مصرية، عملت كراقصة في الصالات ثم مزجت بين الرقص والتمثيل وقامت ببطولة العديد من الأفلام. وكانت أول فرصة حقيقية عندما وقعت عقد فيلم ملاك وشيطان مع المنتجين صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار وشكَّل الفيلم نقلة نوعية في مشوارها السينمائي.

نجوى فؤاد تتزوج من 15 رجل

وصل عدد زيجات نجوى فؤاد لـ15 زيجة بحسب تأكيدها في برنامج أنا والعسل مع نيشان الذي عرض في رمضان 2013 والذي ذكرت فيه أيضا أنها واجهت مشكلة عند استخراجها أول جواز سفر بسبب تسجيلها كذكر بدلا من أنثى في شهادة ميلادها.

سمير صبري

وعلى هامش حديث نجوى فؤاد عن سمير صبري، فيذكر أنه تعرض لأزمة صحية مفجعة نقل على إثرها المستشفى ولازال فيها حتى الان، فهو في انتظار إجراء عملية قسطرة والتي تؤجل بشكل مستمر، لمعالجة بعض المشكلات التي يعاني منها سمير صبري قبل إجرائها.

وخرج سمير صبري بعد أزمته بأيام ليناشد الدولة، بأن يساندونه في علاجه من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، ليستجيب الرئيس السيسي له على الفور، ويعلن عن تكفله بحاله الفنان سمير صبري، ومن هنا بدأت السوشيال ميديا تنقلب بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددين على رعايته الدائمة لكل إنسان داخل مصر.