/685072/تشخيص-إصابة-محمد-صلاح-في-مباراة-ليفربول-وبرايتون

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واُصيب محمد صلاح خلال المباراة بعدما أحرز هدف من ركلة جزاء ليتم استبداله بسبب الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء.

وكشفت شبكة NBC الأمريكية عن الإصابة المبدئية لمحمد صلاح وهي شد في عضلة السمانة اليسري، وذهب له كلوب سريعاً عقب استبداله ليتأكد من سلامة اللاعب، ليؤكد له الفرعون المصري بأنه اُصيب بشد في عضلة السمانة.

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بنتيجة 2/0 على ملعب "فالمر"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول بضغط كبير على برايتون، وهددوا مرماهم في العديد من الفرص، بينما لم يظهر لاعبي برايتون بالشكل المطلوب منهم وحاولوا تطبيق الهجمات المرتدة ولكنهم لم يشكلوا أي خطورة.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

https://twitter.com/mohammed28LFC/status/1502644472487849991?s=20&t=sKfAS9Y7-lBsMfEWQXhodQ

نتيجة مباراة ليفربول والإنتر

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف أمام برايتون في فوز ليفربول بثنائية، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

‏وأصبح محمد صلاح سادس لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل +20 هدف خلال 4 مواسم مختلفة، سبقه كلاً من أجويرو وهنري وفان نسيتلروي وكين وشيرار.