/685070/استشاري-مناعة-تحذر-من تناول-هذه-الأطعمة-لوقاية-من-مرض-الحساسية

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتبريا و المناعة، ان الحساسية تكون مختلفة وفقا من شخص لاخر، وتختلف انواعها حيث انها ناتجه عن دفاع الجسم عن نفسه، سواء بسيلان الانف او دموع العين، لافتة الى ضرورة الالتزام والتوجه للطبيب من اجل وصف حالته.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج أول وجديد المذاع على قناة الحدث اليوم، حيث نبهت استشاري البكتبريا و المناعة بضورة عدم الانتقال من سخن لساقع أو من ساقع لسخن قائلة:” فى هذه الفترة يجب عدم خلع الكمامة، بالخارج اذا كان الجو بارد حتى يتم تجنب سيلان الانف ، بالاضافة إلى أن الكمامة الان هامة لمواجهة فيروس كورونا بالاضافة الى دورها في مواجهة التقبليات الجوية والعواصف الترابية.

معاناة مرضى الحساسية خلال فترات التقلبات الجوية

ونوهت الدكتورة نهلة عبد الوهاب إلى المشاكل التي يتعرض لها مرضى الحساسية خلال هذه الفترات التي تشهد تقلبات جوية ، موضحة أنه يجب عليهم الالتزام بارتداء الماسكات حال الخروج من المنزل لتفادي المشكلات الناتجة من انتشار التراب .

أطعمة يجب الحذر منها بالنسبة لمرضى الحساسية

ولفتت انه يوجد عددد من الاطعمة التي تزيد من مرضى الحساسية وهي زيت التفاح والافوكادو والفراولة ، بالاضافة إلى السبانخ ، فعلى الرغم من أن هذه الانواع من الاغذية له فوائد كثيرة إلا انها تزيد من الحساسية.

أطعمة هامة لمرضى الحساسية

وتابعت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتبريا و المناعة، انه على مرضى الحساسية الاهتمام بالاطعمة التي بها فيتامين a ، مثل الجزر قرع العسل والكرنب.