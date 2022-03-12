عبدالغفار والسبكي يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى أبوصوير بالإسماعيلية

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان،وذلك في إطار الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في الجولة التفقدية لمشروع إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، وتطوير مستشفى القصاصين، والمقرر انضمامهما للمنظومة بالإسماعيلية.

وشملت الجولة التفقدية لمستشفى أبو صوير، شرح تفصيلي لأعمال الإنشاءات الجارية بالمستشفى، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من المستشفى، حيث بدأت الأعمال الإنشائية بالمستشفى في عام 2021.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية مستشفى أبو صوير لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومشيرًا إلى أنه بلغت نسبة التنفيذ بالمستشفى 70% حتى الآن.

وأضاف، أنه ستبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو صوير، أكثر من 70 سرير، منها 48 للإقامة الداخلية للمرضى، 14 للرعايات المركزة، 14 لحضانات الأطفال المبتسرين، إضافة إلى غرفتين للعمليات، و 17 سرير للغسيل الكُلوي، و 12 للاستقبال والطوارئ.

وتابع: ستشمل المستشفى قسم للاستقبال والطوارئ، إضافة إلى قسم للعيادات الخارجية بسعة 13 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، وقسم العمليات، وقسم الأشعة "سينية، تليفزيونية، مقطعية"، وقسم العناية المركزة بطاقة 14 سرير، وقسم حضانات المبتسرين 14 حضانة، وقسم المعامل "كيمياء، بكتريولوجي، متوطنة، دم، بنك دم"، إضافة إلى قسم الغسيل الكُلوي 17 ماكينة غسيل، والخدمات المساندة مثل المغسلة والتعقيم المركزي وغيرها.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى القصاصين بالإسماعيلية، والتي بدأت أعمال التطوير بها ديسمبر 2019، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه بلغت نسبة التنفيذ لأعمال التطوير بالمستشفى 88%، مضيفًا أنها ستضم 16 سرير للإقامة الداخلية للمرضى، 15 للرعاية المركزة، 3 غرف للعمليات، 9 أسرة للتحضير والإفاقة، 17 أسرة للغسيل الكُلوي، 14 للاستقبال والطوارئ.

ولفت السبكي، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية، لافتًا إلى أنه بلغت تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 7,7 مليار جنيه، إضافة إلى 1,9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لها.

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.