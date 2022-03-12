محافظ دمياط تُعلن إنطلاق سلسلة معارض أهلا رمضان اعتبارًا من 15 مارس

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لأى محاولات لاحتكار وحجب السلع الغذائية والأساسية، مشددة على المتابعة الدورية لحركة الأسواق والمخابز ومنع التلاعب والمغالاة فى أسعار السلع و الالتزام بسعر ومواصفات رغيف الخبز.





وأكدت المحافظ - خلال ترؤسها اليوم السبت اجتماعاً حضره محمد رأفت سكرتير عام المحافظة ومجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية التموين ومباحث التموين وعدد من التجار أصحاب مبادرة (معاً لمحاربة الغلاء و الاستغلال) - على توجيه التجار بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأشارت المحافظ إلى الجهود، التى تبذلها الدولة للتصدى لأى ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض السلع، وذلك فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم.

وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكدت محافظ دمياط، ضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية لإطلاق معارض (أهلا رمضان) بعدد من المناطق، وذلك اعتبارًا من 15 مارس الجارى، مؤكدة على ضم عدد من المبادرات لتوفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والحلويات ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، كما أكدت أيضاً على اتباع الاشتراطات الصحية وتوفير ثلاجات للحفاظ على سلامة السلع المعروضة.

وخلال الاجتماع، وجهت المحافظ، التحية إلى التجار أصحاب مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء والاستغلال"، وذلك لتحقيق التعاون من أجل خدمة المجتمع والمواطنين، كما رحبت بهم كمشاركين رئيسيين بمعارض " أهلا رمضان ".

وناشدت المحافظ، المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بتلك المنظومة من خلال الاتصال على الأرقام المُعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات فى هذا الخصوص.