وأكدت المحافظ - خلال ترؤسها اليوم السبت اجتماعاً حضره محمد رأفت سكرتير عام المحافظة ومجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية التموين ومباحث التموين وعدد من التجار أصحاب مبادرة (معاً لمحاربة الغلاء و الاستغلال) - على توجيه التجار بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأشارت المحافظ إلى الجهود، التى تبذلها الدولة للتصدى لأى ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض السلع، وذلك فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم.
وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكدت محافظ دمياط، ضرورة الإسراع فى الخطوات التنفيذية لإطلاق معارض (أهلا رمضان) بعدد من المناطق، وذلك اعتبارًا من 15 مارس الجارى، مؤكدة على ضم عدد من المبادرات لتوفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والحلويات ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، كما أكدت أيضاً على اتباع الاشتراطات الصحية وتوفير ثلاجات للحفاظ على سلامة السلع المعروضة.
وخلال الاجتماع، وجهت المحافظ، التحية إلى التجار أصحاب مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء والاستغلال"، وذلك لتحقيق التعاون من أجل خدمة المجتمع والمواطنين، كما رحبت بهم كمشاركين رئيسيين بمعارض " أهلا رمضان ".
وناشدت المحافظ، المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بتلك المنظومة من خلال الاتصال على الأرقام المُعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات فى هذا الخصوص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تُعلن إنطلاق سلسلة معارض أهلا رمضان اعتبارًا من 15 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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