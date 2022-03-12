نائب محافظ سوهاج يشارك فى ماراثون «مشى» بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وقال نائب محافظ سوهاج - فى تصريح اليوم السبت- إن الماراثون أقيم تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ سوهاج، بحضور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وقيادات المديرية.
ولفت إلى قيام وزير الشباب والرياضة بإطلاق إشارة بدء الماراثون عبر الفيديو كونفرنس، وبدأ الماراثون من أمام تمثال رفاعة الطهطاوى بمدينة ناصر مرورًا بمتحف سوهاج القومى وديوان عام المحافظة وحتى كورنيش النيل الشرقى.
وأوضح القاضى أن الماراثون شهد مشاركة 500 فتاة وامرأة من المشروع القومى للمرأة بسوهاج ومركز تدريب الفتيات "ألف بنت ألف حلم"، بالإضافة إلى مشاركة طالبات كلية التربية الرياضية بسوهاج ومتطوعى شباب يدير شباب "YLY" وكذلك المشاركات من الإدارات الفرعية من فتيات مراكز الشباب والأندية الرياضية.
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