عاجل.. حياة كريمة توزع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على أهالى الغربية

جدة - نرمين السيد - واصلت مؤسسة حياة كريمة، قافلتها الغذائية التى أطلقتها بالتعاون مع الصافى جروب، وتتكون من 200 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية فى جميع مراكز محافظة الغربية.





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