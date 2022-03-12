/685069/وزيرة-الهجرة-80-من-الطلاب-المصريين-بأوكرانيا-عادوا-لمصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية كانت حريصة طوال الوقت على أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا واستكمال دراستهم.

دوت الخليج

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، ان 2179 طالب سجلوا في مبادرة وزارتي الهجرة والتعليم العالي لاستكمال الطلاب العائدين من أوكرانيا لدراستهم.

2179 طالب سجلوا في مبادرة وزارتي الهجرة والتعليم العالي

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن 1238 طالبا عائد من أوكرانيا وليس لديهم أوراق ثبوت قيد بالجامعات، مضيفة أن مهلة 3 أشهر أمام الطلاب للتواصل مع الجامعات الأوكرانية لاحضار الأوراق المطلوبة.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن وزارة الهجرة ستتلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا للتحويل للجامعات الاهيلة والخاصة لمدة أسبوعين، متابعة أن مازالت سفارتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا.

مازالت سفارتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب

وأشارت إلى أن الجامعات الاهلية والخاصة أعلنت عن الأماكن الشاغرة في كلياتها للالتحاق بها، موضحة أن وزارة التعليم العالي وضعت ضوابط لتحويل الطلاب العائدين من أوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية، منوهة أنه سيتم اجراء اختبار لطلاب طب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة قبل التحاقهم بالكليات.

متابعة أن 80% من الطلاب المصريين الذين كانوا في دولة أوكرانيا قاموا بمغادرة اوكرانيا وأغلبهم عادوا إلى أرض الوطن والباقي في طريقه إلى مصر، مشيرة إلى أن دولة بولندا استقبلت أكبر عدد من المواطنين الذين عبروا الحدود الأوكرانية بواقع 826 مواطن مصري.