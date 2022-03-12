/685067/نائب-مستقبل-وطن-بالشرقيةيشارك-ضمن-وفد-برلماني-مصري-في-زيارة-رسمية-إلى-الكويت

شارك النائب حمدي سليمان، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ضمن وفد برلماني مصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستمر لمدة 5 أيام، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي .

دوت الخليج

نائب مستقبل وطن بالشرقية..يشارك ضمن وفد برلماني مصري في زيارة رسمية إلى الكويت

يذكر أنه استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وأمين عام مجلس الأمة الكويتي، عادل اللوغاني، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت، كان في استقبال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي .

وضم الوفد كلان من النائب خالد عبد العظيم، والنائب سليمان وهدان ، والنائب محمد اسماعيل، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب ياسمين أبو طالب، والنائب حمدي سليمان، فى لقاء الوفد مع رئيس البرلمان البحريني، فوزية بنت عبدالله، وبعض من أعضاء البرلمان البحريني على هامش الزيارة لدولة الكويت، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال التشريعي.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ومن المقرر خلال الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع مرزوق الغانم، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.