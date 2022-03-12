مسلسلات شهر رمضان 2022.. أحمد أمين يكشف عن شخصيته في جزيرة غمام

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نشر الفنان أحمد أمين صورة له على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكشف بها عن الشخصية التي يقدمها في مسلسل جزيرة غمام، الذي سيشارك من خلالها في مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف عن شخصية أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام

نشر الفنان أحمد أمين على موقع إنستجرام، بصورة لشخصية "عرفات التي يقدمها في مسلسل جزيرة غمام، المقرر عرضه كواحد من مسلسلات شهر رمضان 2022، وعلق على الصورة وقال: "عرفات جزيرة غمام"، وظهر أحمد أمين في الصورة وهو يرتدي ملابس فلاحي بسيطة الحال، يمسك بيده سبحة وعصا خشبية، ويبدوا على وجهه ملامح الأسى.

تعليقات الجمهور على صورة أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام

علق متابعي أحمد أمين على الصورة التي نشرها لشخصيته في مسلسل جزيرة غمام عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، ومنهم من مدح في أحمد أمين وموهبته، وكانت من بينهم الفنانة مي كساب التي قالت: "مبروك يا موهوب يا محترم"، ومنهم من أعرب عن توقعاته عن مسلسل جزيرة غمام من بين مسلسلات شهر رمضان 2022، وقال: "مبدئيا كدا دا احسن مسلسل في رمضان السنادي"، ومن بين الجمهور من وجه كلامه لللإنان أحمد أمين نفسه وقال: "ربنا يوفقك انا بحس ان اي نجاح لحضرتك انتصار للموهبة الحقيقية فعلا"، ومن بينهم من هنأه ودعى له بالتوفيق والنجاح قائلًا: "الف مبروك وربنا يوفقكم".

مسلسل جزيرة غمام من بين مسلسلات شهر رمضان 2022

سيعرض مسلسل جزيرة غمام ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وهو من بطولة أحمد أمين، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، رياض الخولي، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبى ودينا أحمد وآخرين، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل وفاء عامر وعبد العزيز مخيون.

مسلسل جزيرة غمام من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وسيتم عرض المسلسل بعدد من الطرق، منها قناة الحياة الفضائية، ومناصات مثل منصتي، شاهد وwatchit.