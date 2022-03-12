تموين دمياط يشن حملات مكبرة لضبط الأسواق استعداداً لمواجهة السوق السوداء

/685064/تموين-دمياط-يشن-حملات-مكبرة-لضبط-الأسواق-استعدادا-لمواجهة-السوق-السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس علي العزازي، وكيل وزارة التموين بدمياط، عددا من الحملات الموسعة، أسفرت عن تحرير 57 محضر رصد مخالفات متنوعة. وأوضح بيان أصدرته المديرية اليوم السبت، أنه تم تحرير 23 محضر خلال حملات اليوم.

وقال المهندس علي العزازي وكيل وزارة التموين بدمياط، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن تكثيف الحملات التموينية بشكل كبير على الأسواق، لافتاً إلى أنه تم إعداد خطة عمل من أجل تغطية الأسواق وضمان سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

حملات تموينية مكثفة بأسواق دمياط

وتابع وكيل تموين دمياط، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المديرية وبين مديريتى الصحة والطب والبيطرى وكذلك مباحث التموين لتنسيق الحملات الانضمامية والتى سيشهدا السوق خلال الأيام المقبلة، مؤكداً على دعم الدولة لمواجهة محتكرى السلع ومروجى البضائع بالسوق السوداء، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لانشاء معارض أهلا رمضان لمحاربة الغلاء بمشاركة الغرفة التجارية وعدداً من المحال التجارية على مستوى المحافظة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث “الابتدائية – الإعدادية – الثانوية" وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تلقى فاكس تهنئة الأستاذ أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مصر بفوز مدرسة الزرقا الإعدادية بنات، بإدارة الزرقا التعليمية بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية.

وأوضح "أحمد موسى" الرائد العام لاتحاد طلاب مصر أن الاتحاد العام نظم التصفية القمية لمسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث لإزكاء روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وإكساب الطلاب أعضاء المكاتب التنفيذية ثقافة التطوع والعمل الفريقي، بالإضافة إلى تأصيل قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن واستثمار طاقات الطلاب في تنفيذ برامج وأنشطة الاتحادات الطلابية للمساهمة في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة، وكذلك تمكين الطلاب من توظيف التكنولوجيا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات المجتمعية. مشيرا أن شروط المسابقة هى تلبية احتياج حقيقي للطلاب أو المدرسة أو المجتمع وأن تكون نابعة من اختيار الطلاب بعد اكسابهم مهارات دراسة الاحتياجات والأولويات وتحليل المشكلة على أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المحلي في التعاون مع المجتمع المدرسي.