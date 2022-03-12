/685063/بعد-بكائها-على-المسرح-شيرين-عبد-الوهاب-توجه-رسالة-لجمهور-الكويت

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير إنستجرام، مقتطفات من حفلها أمس بالكويت، ومن الجدير بالذكر أن الحفل كان تحت شعار «كامل العدد» نظرًا لشعبية شيرين عبد الوهاب الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل شيرين عبد الوهاب أمس بالكويت وذلك خلال السطور القادمة.

شيرين عبد الوهاب تشكر الكويت

أعرب الفنانة شيرين عبد الوهاب في أول تعليق لها عن إمتنانها وشكرها للشعب الكويتي لحسن الإستتضافة، وذلك عبر نشر صورها لها من الحفل بصفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكان محتواه: شكرا أهل الكويت علي حسن الاستضافة و الاستقبال.

حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

ونشرت شيرين عبد الوهاب لمتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير إنستجرام، بصفحتها الشخصية، بعض من مقاطع الفيديو الخاصة بالحفل، وعلقت عليه: مدينة الكويت لرياضة المحركات الكويت.

بكاء شيرين عبد الوهاب في حفل الكويت

ومن الجدير بالذكر، أن شيرين كانت قد روجت لحفلها في الكويت وكتبت عبر تغريدة نشرتها بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: جاهزين يا أهل الكويت وحشتوني جدا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 - 3 في الكويت الحبيبة.

ورفع حفل شيرين عبد الوهاب لافتة كامل العدد، وقدمت أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور حيث بدأت الحفلة بأغنية “مش عايزة غيرك أنت” بحسب طلب الجمهور، وتفاعلت شيرين مع جمهور الحفل بين الأغنيات بطريقتها العفوية قائلة: وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة.

وقد قدمت شيرين خلال الحفل أيضًا: على بالى، متحاسبنيش، كلها غيرانة، مشاعر وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، وكانت قبلها بأيام حرصت شيرين عبد الوهاب، على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وشاركت جمهورها ومتابعيها بنشرها مقطع فيديو خلال تواجدها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وتصدرت شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لبكاىها على مسرح حفلها بالكويت.